L1 Het stukje land van de gemeente Weert dat op Belgisch grondgebied ligt

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 15:52 België krijgt stukje Weert na 200 jaar toch in handen

Een stuk Limburgs weiland op Vlaamse bodem wordt na een kleine 200 jaar definitief van België. Het stuk land hoorde lange tijd op papier nog bij Nederland, maar de gemeente Weert heeft de grond nu aan België verkocht.

Het gaat om een hectare grond in natuurgebied Stramprooierbroek, dat op de grens van België en Nederland ligt. Tot aan de Belgische Opstand in 1830 hoorde het bij Nederland en had de vroegere gemeente Stramproy het in eigendom.

Toen België in 1839 definitief onafhankelijk werd, werden de grenzen getekend en viel het lapje grond binnen de Belgische grenzen. Maar op papier bleef de gemeente Stramproy, inmiddels onderdeel van Weert, de eigenaar, schrijft regionale omroep L1.

Onduidelijkheid

De Vlaamse natuurorganisatie Limburgs Landschap, die het natuurgebied beheert, heeft sinds 2011 de wens om de grond over te nemen. De gemeente Weert heeft toen ingestemd met de verkoop, maar de daadwerkelijke overdracht liet op zich wachten.

In een raadsvoorstel over de verkoop schreef het gemeentebestuur vorig jaar februari dat dat voornamelijk kwam vanwege onduidelijkheid over het eigendom van andere percelen in het gebied.

'Overdracht niet eenvoudig'

"Een gemeente heeft normaal gesproken geen grond buiten de eigen grenzen", zei Henk Creemers, bestuurslid van de Heemkundegroep Stramproy en oud-medewerker van de gemeente Weert, eerder tegen L1. "In dit geval gaat het ook nog eens om grondgebied in het buitenland. Dat is best apart natuurlijk."

Toen Creemers nog bij de gemeente werkte, heeft hij zich wel eens gebogen over deze kwestie. "Zo'n overdracht is niet eenvoudig. Met dit stukje grond zal dat wel lukken, maar er zijn ook paden en weggetjes in het gebied die waarschijnlijk nog van Stramproy zijn. Dat moet echt nog uitgezocht worden."

In Stramprooierbroek liggen ook nog andere percelen van verschillende eigenaren. "Daar zitten ook erfgenamen uit Stramproy bij, die dus nog een stukje grond in België hebben", zegt Creemers.

Bod gedaan

Inmiddels lijkt de verkoop nu echt rond. Het is niet duidelijk hoeveel België heeft betaald voor de grond, maar in een voorstel van het gemeentebestuur van Weert stond dat er een bod was gedaan van bijna 30.000 euro.

Een woordvoerder van de gemeente Weert zegt tegen L1 dat het stukje grond vandaag wordt overgedragen aan België. "De Vlaamse organisatie Limburgs Landschap gaat het verder ontwikkelen en de natuur beheren", zegt de woordvoerder.