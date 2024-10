Vodafone krijgt miljoenenboete voor slechte beveiliging aftapsysteem

Telecombedrijf Vodafone krijgt een boete van 2,25 miljoen euro omdat het systemen met gevoelige informatie niet goed had beveiligd. Het gaat om systemen die worden gebruikt voor gerechtelijke taps, waarmee politie en veiligheidsdiensten verdachte telefoontjes kunnen afluisteren.

Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur faalde de beveiliging van Vodafone in 2021 en 2022 op meerdere manieren. Het datacenter waar de gegevens stonden opgeslagen was niet goed afgesloten, waardoor ook onbevoegden bij de data konden. Zo was het hek rond de servers niet hoog genoeg, waardoor iemand eroverheen zou kunnen klimmen.