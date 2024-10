'Zeker tien doden en tientallen gewonden bij aanval op school Noord-Gaza'

Bij een Israëlische aanval op een school in Jabalia, zijn zeker tien mensen gedood en dertig anderen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse persbureau Wafa. In de school in het vluchtelingenkamp in het noorden van Gaza hadden ontheemde Palestijnen hun toevlucht gezocht.

Het Israëlische leger heeft de aanval nog niet bevestigd. De afgelopen weken startte het leger een nieuw offensief in het noorden van Gaza. Volgens Israël is dat om te voorkomen dat Hamas zich daar zou groeperen. Door het offensief kunnen tienduizenden burgers geen kant op. Palestijnen die probeerden te vluchten, zeiden door het leger onder vuur te zijn genomen.

Humanitaire hulp

Ook in een andere stad in het noorden van de Gazastrook vielen gisteravond dodelijke slachtoffers, meldt nieuwszender Al Jazeera op basis van medische bronnen in het gebied. In de stad Beit Hanoun zouden drie mensen zijn gedood bij een Israëlische aanval op een schuilplaats. Ook die stad is van de buitenwereld afgesloten door het Israëlische leger.