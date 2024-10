Wikipedia De Waalse Kerk in Maastricht

NOS Nieuws • vandaag, 23:04 Schedels en botten gevonden in verborgen kelder van Maastrichtse kerk

Onder de vloer van de Waalse Kerk in Maastricht zijn eeuwenoude schedels en botten gevonden. Ze lagen in een kelder waarvan het bestaan tot nu toe onbekend was. Een aannemer stuitte op de ruimte bij renovatiewerkzaamheden.

De aannemer werkte vorige week aan de meterkast en moest daarvoor anderhalve meter de grond in. Toen opviel dat daar meer zat dan alleen een luchtruimte, belde hij Klaas Koelewijn, voorzitter van de Stichting Waalse Kerk. "Hij zei dat ik maar even moest langskomen om te kijken naar wat hij had gevonden", zegt Koelewijn. Onder de entree van de kerk bleek een ruimte van bijna drie meter diep te zitten.

Klaas Koelewijn De ruimte onder de grond

De aannemer had een gat van een paar centimeter groot gemaakt, vertelt Koelewijn. "Ik pakte mijn camera en stak mijn arm erin. Toen ik de beelden terugkeek, zag ik dat er onder de hele entree een heel gewelf zat. Met op de vloer minimaal tien schedels en heel veel botten."

Renovatie

De Waalse Kerk werd in 1732 gebouwd in het centrum van Maastricht, weet de regionale omroep L1 Nieuws. Eerst stond op die plek de Hilariuskapel, maar die werd te klein.

De kerk wordt sinds afgelopen maart gerenoveerd. Het moet een ontmoetingsplek worden met een culturele en maatschappelijke functie, vertelt Koelewijn. "Maar de kerkelijke functie blijft behouden." De planning was dat de renovatie eind december klaar zou zijn.

Dat gaat nu niet meer lukken, vreest Koelewijn. "Op de lange termijn is dit een geweldige vondst. Maar op de korte termijn is het wel een uitdaging met betrekking tot planning en financiën." De renovatie wordt bekostigd door subsidies van de provincie en gemeente en door donateurs. In totaal zit er 3,5 miljoen euro in de kas, maar er is 3,9 miljoen nodig. "En dit is nóg een extra kostenpost."

De komende weken wordt een scan gemaakt van de gehele vloer van de kerk, want de aannemer vermoedt dat er nog meer ruimtes onder de kerk liggen. "Daarna maken we een zorgvuldig plan om de vloer open te maken."

Massagraf

Waar de botten vandaan komen, is nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat het gaat om mensen die zich in de kapel hebben laten begraven voordat de kerk bijna 300 jaar geleden gebouwd werd. "Misschien zijn de mensen die toen de nieuwe kerkvloer moesten maken de botten tegengekomen en hebben ze alles in de kelder gestopt", zegt Koelewijn.

Een andere optie is dat het gaat om een massagraf van de laatste pestepidemie in de stad, in 1669. "Het kan zo zijn dat de kerk daarop is gebouwd."