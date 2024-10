Volgend jaar hypotheek met garantie tot 450.000 euro

Huizenkopers kunnen volgend jaar voor woningen tot 450.000 euro een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Dat is een stijging van 15.000 euro. Dit jaar is de maximale hypotheek met NHG nog 435.000 euro.

Als iemand door bijvoorbeeld werkloosheid, scheiding of het overlijden van een partner een woning met verlies moet verkopen, neemt de Nationale Hypotheek Garantie de restschuld over en betaalt die aan de bank.