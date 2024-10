Kabinet: maximumstraffen voor drugsdelicten gaan omhoog

De maximumstraffen voor drugsdelicten gaan omhoog, staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Met het voorstel wordt de maximale celstraf voor de smokkel van harddrugs verhoogd van 12 naar 16 jaar.

De straf voor het bezit van harddrugs wordt verhoogd van 6 naar 8 jaar. Het moet dan wel om een "grootschalige hoeveelheid" gaan en dus niet om een gebruikershoeveelheid. De maximale celstraf voor handel in harddrugs gaat van 8 naar 12 jaar.

Nederland moet zo onaantrekkelijk mogelijk worden voor drugscriminelen, is de redenering van het kabinet. "Drugscriminelen kennen geen grenzen en vormen een direct gevaar voor onze samenleving, onze rechtsstaat en onze veiligheid", zegt minister van Justitie Van Weel. "Drugshandel is hét verdienmodel van de georganiseerde misdaad. We willen dit verdienmodel doorbreken."