Australische senator scheldt koning Charles uit: 'Jij bent niet mijn koning'

Charles staatshoofd

Thorpe is een onafhankelijk senator voor de staat Victoria en pleit al langer voor de volledige onafhankelijkheid van Australië. Ze is van Aboriginal origine.

In 2022 kwam ze in het nieuws toen ze bij het afleggen van de eed in het parlement koningin Elizabeth kolonisator noemde. "Ik beloof trouw aan hare koloniserende majesteit koningin Elizabeth II", zei ze met opgeheven vuist tijdens de ceremonie, waarna ze gevraag werd de eed nogmaals te doen zonder die taal.

Australië werd in 1901 onafhankelijk nadat het meer dan honderd jaar een Britse kolonie was. De Britse vorst bleef echter het staatshoofd en dus is Charles er nog steeds koning. Uit een recente peiling bleek dat 45 procent van de bevolking de monarchie steunt, 33 procent voor een republiek is en de rest geen voorkeur heeft.