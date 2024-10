Nieuwsuur Zwaar vuurwerk van het type Cobra 6

NOS Nieuws • vandaag, 20:33 Amateurvoetballer in België zwaargewond door vuurwerk op het veld

Een speler van een Vlaamse amateurvoetbalclub is zwaargewond geraakt door zwaar vuurwerk dat op het veld was gegooid. Zeker één vinger is hij kwijt, twee andere vingers kunnen misschien nog deels worden gered, meldt VRT Nieuws.

Het incident gebeurde in Zillebeke, een plaats niet ver van de Franse grens in de buurt van Ieper. Nadat de scheidsrechter de wedstrijd in de vierde provinciale klasse had afgefloten, gooide een toeschouwer vanaf de tribune het vuurwerk tussen de spelers op het veld. De 26-jarige speler van KSCT Menen wilde de cobra oprapen en weggooien, maar voor hij dat kon doen ontplofte het projectiel.

'Kracht van een handgranaat'

Voorzitter Mathieu Verhoest van thuisploeg SK Zillebeke was er getuige van. "De scheidsrechter floot af en toen werd er een soort granaat geworpen", zei hij tegen de VRT. "Later bleek het te gaan om een Cobra 6. Dat is zwaar vuurwerk met de kracht van een handgranaat. Het is verboden in ons land."

De toeschouwer die het vuurwerk gooide, een 21-jarige man uit Wevelgem, werd na de wedstrijd opgepakt. Hij wordt verdacht van het onopzettelijk toebrengen van letsel.

Naast de strafrechtelijke vervolging kan de scheidsrechter de zaak aankaarten bij de Belgische voetbalbond. Die kan nog andere maatregelen nemen, zoals een toegangsverbod bij wedstrijden.