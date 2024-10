AFP Cher bij een optreden eerder deze maand

NOS Nieuws • vandaag, 09:21 Cher en Kool & The Gang officieel opgenomen in Rock & Roll Hall of Fame

Cher, Kool & The Gang en Ozzy Osbourne zijn gisteren opgenomen in de prestigieuze Amerikaanse Rock & Roll Hall of Fame, een museum voor de popgeschiedenis dat in Cleveland staat. Ook Dionne Warwick, Mary J. Blige en Peter Frampton kregen een plaats in het museum.

Het was al sinds april bekend dat Cher en de anderen een plaats kregen in het museum. Bij de ceremonie trad een deel van hen op. Cher, echte naam Cherilyn Sarkisian, opende de avond met haar hit Believe (1998), die ze voor de gelegenheid zong met Dua Lipa.

De 78-jarige Amerikaanse zangeres stond meerdere malen boven aan de Amerikaanse en internationale hitlijsten. Haar grootste hits zijn naast Believe I Got You Babe (1965, met haar toenmalige man Sonny Bono) If I Could Turn Back Time (1989) en een cover van Walking in Memphis (1995).

Sinds 1986 kiezen ongeveer zeshonderd artiesten en andere mensen uit de muziekindustrie wie er in het museum worden opgenomen. De ceremonie voor nieuwe toevoegingen vond dit jaar plaats in het Rocket Morgage FieldHouse, een grote evenementenhal in de Amerikaanse stad. Artiesten komen pas 25 jaar na hun eerste commerciële opname in aanmerking om te worden opgenomen.

Alle artiesten die dit jaar in de Hall of Fame zijn opgenomen: Mary J. Blige

Cher

Dave Matthews Band

Foreigner

Peter Frampton

Kool & The Gang

Ozzy Osbourne

A Tribe Called Quest

Jimmy Buffett (postuum)

MC5

Dionne Warwick

Norman Whitfield (postuum)

Alexis Korner (postuum)

John Mayall (postuum)

Big Mama Thornton (postuum)

Suzanne de Passe

Ook Kool & The Gang werd in het museum opgenomen. De Amerikaanse band, bekend van onder meer Ladies Night (1979) Celebration (1980) en Get Down On It (1981) zong een medley van hun grootste hits.

Voor Ozzy Osbourne was het de tweede keer dat hij werd opgenomen in de lijst. In 2006 kreeg hij de eer als deel van de band Black Sabbath en nu staat hij ook solo in het museum. Billy Idol zong een nummer van de zanger. Osbourne (75), die lijdt aan de ziekte van Parkinson, trad zelf niet op. Hij gaf wel een toespraak waarin hij onder anderen zijn vrouw Sharon bedankte.