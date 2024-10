Zeker zeven doden nadat loopplank van veerboot instort bij eiland VS

Bij een eiland voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen toen een loopbrug van een veerboot instortte. Zeker twintig mensen kwamen in het water terecht. Hulpdiensten zoeken in het water nog naar mogelijke slachtoffers.

De Amerikaanse president Biden laat in een verklaring weten dat de federale overheid klaar staat om te helpen. "Wat een vreugdevolle viering van de cultuur en geschiedenis van de gemeenschap had moeten zijn, veranderde in een tragedie en verwoesting. Jill en ik rouwen om degenen die hun leven verloren en we bidden voor de gewonden en iedereen die nog vermist is." Hij bedankte de hulpverleners.