NOS Nieuws • vandaag, 16:02 Dode valt uit rijdende rouwauto, uitvaartondernemer zegt sorry

In Polen heeft een uitvaartondernemer excuses aangeboden nadat het lichaam van een dode vrouw uit een rijdende rouwauto was gevallen. Het ongebruikelijke incident vond vrijdagavond plaats in Stalowa Wola in het zuidoosten van Polen.

Poolse media schrijven dat een wit laken tegen de voorruit van een automobilist waaide. Toen het laken naar beneden gleed, zag de chauffeur een dode vrouw op het zebrapad liggen.

De automobilist vreesde even dat hij de vrouw had aangereden. In plaats daarvan bleek een lijkwagen het lijk verloren. Lokale media publiceerden een foto van een dode vrouw die op een zebrapad ligt.

Defect aan achterklepsluiting

In een verklaring biedt de eigenaar van het uitvaartcentrum de familie van de dode vrouw excuses aan. Volgens de eigenaar was er sprake van een defect aan de achterklepsluiting.

Volgens het uitvaartcentrum was de chauffeur een medewerker met jarenlange ervaring. Alle voertuigen van het bedrijf zullen een technische inspectie ondergaan.

De politie onderzoekt of er sprake is van ontheiliging van een lijk. Daarop staat in Polen maximaal twee jaar gevangenisstraf.