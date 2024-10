NOS Peter Melk kijkt naar binnen bij zijn inmiddels gesloten drogisterij

NOS Nieuws • vandaag, 13:03 Fiscus begint mondjesmaat met beslagleggingen om coronaschulden te innen Lisa Schallenberg verslaggever Economie Lisa Schallenberg verslaggever Economie

Het is een uiterste maatregel, maar hij wordt wel ingezet door de Belastingdienst: beslaglegging op privébezittingen van ondernemers met coronabelastingschulden. In enkele gevallen moeten ondernemers gedwongen hun huis verkopen.

Het gebeurt "zeer incidenteel", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst, en soms wordt er ook beslag gelegd op bijvoorbeeld voorraden of bedrijfsinventaris in plaats van woonhuizen. Het gebeurt alleen als er op een andere manier geen oplossing kan worden gevonden.

De gevolgen van de maatregel zijn groot. Peter Melk kreeg deze zomer een brief van de bank dat er beslag is gelegd op zijn woning. Als zzp'er is hij persoonlijk aansprakelijk voor schulden. Hij heeft tot maart de tijd om zijn woning te verkopen. Zijn schuld, zo'n 185.000 euro, kan worden terugbetaald uit de overwaarde.

Bekijk hier het verhaal van Peter Melk:

1:56 Peter verliest huis en winkel door coronaschulden: 'Waar heb ik dit aan verdiend?'

De Belastingdienst gaat niet in op individuele gevallen, maar zegt in het algemeen dat er eerst naar oplossingen wordt gezocht. "Alleen als er geen oplossing kan worden gevonden, zet de Belastingdienst uiterste invorderingsmaatregelen in, zoals beslaglegging of aansprakelijkstelling", zegt een woordvoerder.

Wat zijn coronabelastingschulden? In coronatijd mochten ondernemers tijdelijk hun belastingen uitstellen. Het idee was dat dat lucht zou geven aan bedrijven die hun omzet zagen teruglopen. Na de pandemie, in oktober 2022, moesten ondernemers langzaamaan beginnen met terugbetalen. Ze hadden vijf jaar de tijd om schulden af te lossen. Maar wie niet of niet trouw genoeg aflost, kan uit de betalingsregeling worden gezet. Die ondernemers moeten dan binnen veertien dagen de schuld terugbetalen.

Hulporganisaties zeggen ook dat er vaak wel een oplossing kan worden gevonden met de Belastingdienst. Situaties zoals die van Peter Melk zijn nu zeldzaam. Maar er zijn wel tienduizenden mensen die achterlopen met het terugbetalen van hun coronabelastingschuld.

In de zomer waren er 55.000 ondernemers die zodanig slecht aflosten dat ze uit de betalingsregeling zijn gezet. Een paar duizend hebben toen alsnog de schuld afbetaald, maar de rest loopt nog steeds achter of heeft nog niks betaald. Een deel krijgt dwangbevelen.

In de zomer waren er ook nog zo'n 35.000 ondernemers die nog wel in de betalingsregeling zaten maar achterliepen met betalen. Zij lopen het risico om op den duur uit de betalingsregeling gezet te worden en dwangbevelen te krijgen. Als een ondernemer dan niks doet, kan er beslag worden gelegd. Later dit jaar komt de Belastingdienst met een update van deze cijfers.

Op een gegeven moment komen ook zij aan de beurt bij de Belastingdienst. Schuldhulpverlener Jacqueline Zuidweg

Het zijn aantallen die Boris Wielinga, van hulporganisatie Over Rood, zorgen baren. "Wat gebeurt er met al die tienduizenden mensen die achterlopen? Het zijn er te veel. Als zij geen hulp zoeken, gaan we over een jaar of twee veel vaker zien dat ondernemers te maken krijgen met beslagleggingen."

"Er zijn nog steeds ondernemers die zich bij ons melden die eerder niets van zich hebben laten horen", zegt Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners, een schuldhulpverlener voor ondernemers. "Maar het gebeurt niet heel vaak. En dat is zorgelijk, want op een gegeven moment komen ook zij aan de beurt bij de Belastingdienst."

Personeelstekort Belastingdienst

De Belastingdienst heeft bovendien te maken met een personeelstekort. Er is te weinig personeel om de schulden te vorderen, constateerde de Algemene Rekenkamer eerder. Dwangbevelen worden wel opgestuurd, maar dwangmaatregelen, zoals beslagleggingen, volgen nog zelden. De Belastingdienst onderkende dat eerder en zei niet alles tegelijk te kunnen doen. "Prioritering blijft daarom onvermijdelijk", schreef toenmalig staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer.

Maar mondjesmaat krijgen ondernemers met de uiterste maatregelen te maken. "Vooral ondernemers die al een jaar geleden uit de betalingsregeling zijn gezet, kunnen nu tegen beslaglegging aanlopen", zegt Michiel Hordijk van het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf. Ook hij ziet dat de Belastingdienst wel vaak meedenkt om een oplossing te vinden. "Wij gaan bijvoorbeeld met de deurwaarder in gesprek om ervoor te zorgen dat de ondernemer alsnog in een regeling kan vallen."

Gé Gijsen van het Zwaar Weer-loket van de Kamer van Koophandel herkent dat. "Ik spreek wel ondernemers die een brief kregen waarin aangekondigd wordt dat er beslag kan worden gelegd. Maar als er nog perspectief is voor de ondernemer kunnen we vaak nog zoeken naar andere mogelijkheden."

Een voorwaarde daarvoor is wel dat ondernemers hulp zoeken. En dat is dan ook het pleidooi van alle hulporganisaties.