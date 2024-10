Belgische veldrijder Iserbyt voor drie wedstrijden geschorst na wielstampen

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt is voor drie wedstrijden geschorst door wielerunie UCI. De Belgisch kampioen werd vorig weekeinde in de Exact Cross van Beringen gediskwalificeerd nadat hij vol op het wiel van van de fiets van de Nederlander Ryan Kamp had getrapt.

Iserbyt was ten val gekomen na een botsing met Kamp. De Belgisch kampioen knalde op een houten paaltje en belandde net als Kamp in de modder en de omheining. Bekijk hier het incident tussen Belgisch kampioen Eli Iserbyt en Kamp.

Iserbyt mist de Exact Cross in Essen en de wedstrijd in de Superprestige in Ruddervoorde dit weekend, zo meldt zijn ploeg Pauwels Sauzen - Bingoal. Ook gaat hij niet van start in de Exact Cross op het Heerderstrand op 26 oktober. De veldrijder staat een dag later in Overijse weer aan de start.