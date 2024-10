Vier doden bij kettingbotsing met ruim twintig voertuigen in Polen

Vier mensen zijn om het leven gekomen en twaalf mensen zijn gewond geraakt bij een grote kettingbotsing in de buurt van de Poolse stad Gdansk. Op een deel van een snelweg die wordt gerenoveerd kwamen 22 voertuigen met elkaar in botsing.

Het ongeluk gebeurde gisteren rond 23.15 uur in de Poolse plaats Borkowo. Meerdere voertuigen vlogen in brand, meldt onder meer de Poolse krant Gazeta Wyborcza. Bij het ongeval waren ook drie vrachtwagens betrokken. De politie heeft een 37-jarige vrachtwagenchauffeur aangehouden. Waarom is nog niet duidelijk. Uit een eerste onderzoek bleek dat hij niet dronken was.