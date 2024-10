ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:10 Wekdienst 19/10: WOII-monument onthuld in Egmond • WK baanwielrennen in Kopenhagen

Goedemorgen! In Egmond aan Zee wordt een monument onthuld voor vliegers uit WOII die in de Noordzee zijn omgekomen. En in Kopenhagen worden de wereldkampioenschappen baanwielrennen gereden.

Eerst het weer: vandaag veel bewolking en met uitzondering van het (zuid)westen valt er af en toe (mot)regen. Later wordt geleidelijk droger en in het westen af en toe zon. In de loop van de middag neemt de bewolking weer toe, vanavond gevolgd door wat regen. Het wordt 13 en 16 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de boulevard van Egmond aan Zee wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan tienduizenden vermiste bemanningsleden van vliegtuigen, die tijdens WOII in de Noordzee zijn omgekomen. Nabestaanden uit Nederland, maar ook uit het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Duitsland zijn bij de onthulling aanwezig.

De wereldkampioenschappen baanwielrennen in Kopenhagen zijn live te volgen bij de NOS, op NPO3 en via een livestream. De livestream begint om 18.30 uur en de tv-uitzending begint om 19.30 uur.

Alle races van de America's Cup zijn te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via tv-app NOS Live. Na afloop verschijnt er een samenvatting op de website. Vandaag staan de mogelijk beslissende negende en eventueel (als Nieuw-Zeeland de negende race verliest) de tiende race op het programma. Die zijn vanaf 13.55 uur te volgen via deze link.

Wat heb je gemist?

Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om elke dag 250 vrachtwagens met hulpgoederen toe te laten tot de Gazastrook, melden Israëlische media. Het besluit volgt op een dreigement van de VS. De Amerikaanse regering wil de wapenleveranties aan Israël verminderen als de situatie van Palestijnen in de Gazastrook niet verbetert.

De afgelopen dagen zouden er enkele tientallen vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook zijn binnengereden.

Ander nieuws uit de nacht:

Cocaïnewasserij in loods Zundert, vier mannen opgepakt: De politie heeft in Zundert - bij Breda - vier mannen opgepakt die in een drugslaboratorium werkten. Het gaat om een cocaïnewasserij, waar drugs werden klaargemaakt voor gebruik.

Achtergevel woning Meppel weggeblazen na explosie: Bij een explosie in Meppel is vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen. Mensen in de buurt zagen een man weglopen. Mogelijk is hij bij de explosie gewond geraakt. De politie is naar hem op zoek.

Zwarte ballen op stranden Sydney niet schadelijk, zwemmers weer welkom: De stranden werden afgelopen week afgesloten, omdat gevreesd werd dat de balletjes zeer giftig waren. Nu is duidelijk dat ze bestaan uit vetzuren en uit chemicaliën die ook voorkomen in cosmetica.

En dan nog even dit:

Harrie Lavreysen is de nieuwe wereldkampioen op de tijdrit van 1 kilometer. De baansprinter was in het Deense Ballerup met een tijd van 57,321 seconden nog sneller dan in de kwalificatie, toen hij het wereldrecord op zeeniveau scherper zette. Titelverdediger Jeffrey Hoogland pakte zilver.

Met zijn nieuwe wereldtitel is Lavreysen voor de vijftiende keer wereldkampioen op de baan geworden, waardoor hij alleen recordhouder is. Na zijn wereldtitel op de teamsprint van afgelopen woensdag had Lavreysen het record van veertien titels van de Fransman Arnaud Tournant geëvenaard.

3:11 Lavreysen wint kilometertijdrit en is eerste baanwielrenner ooit met vijftien wereldtitels

Fijne dag!