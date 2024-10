KNMI waarschuwt voor dichte mist in het noorden

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege dichte mist in het noorden van het land. De waarschuwing geldt voor de provincies Friesland en Groningen tot acht uur vanochtend.

Op veel plaatsen kan het zicht minder dan 200 meter zijn. In delen van Friesland zelfs minder dan 100 meter. "Dit kan hinderlijk zijn voor vooral het wegverkeer", waarschuwt het weerinstituut.

Ook op andere plaatsen in het land is er kans op dichte mist, zegt het KNMI . De dichte mist kan in het oosten tot halverwege zaterdagochtend aanhouden.