Utrecht wil milieuzone in hele stad en een schoorsteenverbod bij nieuwbouw

De gemeente Utrecht heeft vergaande plannen bekendgemaakt die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. De plannen zijn aangeboden aan de gemeenteraad, die er later een besluit over zal nemen.

Zo wil het college de milieuzone in 2027 uitbreiden naar de hele stad. Dat zou betekenen dat dieselvoertuigen niet meer zijn toegestaan in heel Utrecht als ze niet aan de norm voldoen. Dat is nu alleen nog het geval in het centrum van de stad.