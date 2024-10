SQ Vision De brand woedde bij een appartement op de derde etage van een flatgebouw aan de Jan van de Capellelaan

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 08:58 Brand in Eindhovense flat, vijf appartementen onbewoonbaar

Een appartement in een flat in Eindhoven is vannacht in vlammen opgegaan. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn twee katten overleefden de brand niet, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De brandweer rukte rond 02.30 uur uit voor de brand op de derde etage van een flatgebouw aan de Jan van de Capellelaan. Het slachtoffer woonde daar alleen.

Van balkon gehaald

Er was veel vuur en rook te zien, schrijft Omroep Brabant. De brandweer haalde op de vierde etage meerdere mensen van hun balkon. Er werden verschillende ambulances opgeroepen, maar behalve het slachtoffer hoefde niemand naar het ziekenhuis. "De bewoner is in stabiele toestand", laat de woordvoerder weten.

Het vuur was snel onder controle, maar de schade in het flatgebouw is groot. Vijf appartementen zijn onbewoonbaar, vertelt de woordvoerder. "Voor deze mensen hebben we vannacht opvang geregeld." Vandaag wordt de schade verder bekeken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.