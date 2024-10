Tot 26 jaar cel voor moord op Eindhovense zakenman

In België zijn twee mensen veroordeeld tot lange celstraffen voor de moord op de Eindhovense zakenman Marcel van Hout. De ex-vrouw van het slachtoffer was de opdrachtgever en moet 26 jaar de cel in. De uitvoerder krijgt 23 jaar.

Het lichaam van de zakenman werd eind 2017 gevonden in zijn villa in het Belgische Pelt, net over de grens bij Valkenswaard (Noord-Brabant). Hij was in zijn hoofd en rug geschoten. Zijn ex-vrouw had de politie als eerste gewaarschuwd. Ze zei dat ze bij de woning was gaan kijken omdat Van Hout niet op zijn werk was verschenen.