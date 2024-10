Besluitvorming met behulp van AI kan mensen dichter bij elkaar brengen

Hoe krijg je overeenstemming tussen mensen met verschillende overtuigingen? Het is een eeuwig probleem, dat in de huidige wereld vol polarisatie nog extra actueel lijkt. Misschien kan kunstmatige intelligentie helpen: een nieuwe AI-tool helpt mensen met verschillende meningen tot overeenstemming te komen.



Dit nieuwe AI-gereedschap, ontwikkeld door Google DeepMind, maakt na een discussie tussen mensen een samenvatting die het gemeenschappelijke standpunt weergeeft, zonder de minderheidsstandpunten over het hoofd te zien. De deelnemers vonden de samenvattingen van de AI informatiever, helderder en minder gekleurd dan die van menselijke bemiddelaars. Het onderzoek hiernaar is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Science.



"We wilden onderzoeken of AI gebruikt kan worden om collectieve besluitvorming te verbeteren", vertelt Michiel Bakker, aan de TU Delft afgestudeerd op quantumcomputers en een van de leidinggevenden van het onderzoek. Hij benadrukt dat zulke processen tussen mensen vaak langzaam verlopen. Ook bestaat het gevaar dat niet alle standpunten voldoende worden vertegenwoordigd, zeker als groepen groter worden.



"Dit is een prachtige toepassing van grote taalmodellen", zegt Eric Postma, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Tilburg University en zelf niet betrokken bij de studie. "Dit is de toekomst, ter ondervanging van het menselijk tekort".