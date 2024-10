AFP Foto ter illustratie: een distributiecentrum van DHL nabij Berlijn

NOS Nieuws • vandaag, 14:04 Pakket veroorzaakte brand in magazijn VK, politie vermoedt Russische sabotage

Ook in een magazijn in het Britse Birmingham is een pakket met daarin een explosief in brand gevlogen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian, nadat eind juli in een magazijn in het Duitse Leipzig al iets soortgelijks was gebeurd.

In beide gevallen ging het om magazijnen van de internationale pakket- en vrachtvervoerder DHL. De antiterreurafdeling van de Britse politie onderzoekt inmiddels of Russische spionnen achter het versturen van het pakket zitten, aldus The Guardian. De onderzoekers vermoeden dat het versturen van het pakket deel uitmaakt van een reeks acties die Russische spionnen dit jaar in Europa hebben uitgevoerd.

Waarschuwing vanuit Duitsland

Het pakket in Birmingham vatte op 22 juli spontaan vlam, waarna een brand in het magazijn ontstond. Er raakte niemand gewond. In dezelfde periode vatte in een DHL-magazijn in Leipzig eveneens een pakketje vlam.

Na dat incident stuurden de Duitse veiligheidsdiensten een waarschuwing naar logistieke bedrijven, waarin stond dat onbekenden explosieve postpakketten hebben gestuurd naar locaties in heel Europa.

Er was toen nog niets gedeeld over het voorval in Birmingham. Dat komt nu naar buiten door een gezamenlijk onderzoek van The Guardian en de Duitse omroepen WDR en NDR.

Fleur Launspach, correspondent Verenigd Koninkrijk: "Het hoofd van de Britse geheime dienst MI5, Ken McCallum, had vorige week nog een opvallende en verontrustende boodschap over de veiligheidssituatie in het VK. Hij zei dat de Russische militaire inlichtingendienst op ramkoers ligt om chaos te veroorzaken in Britse en Europese steden. Sinds de oorlog in Oekraïne zouden Russische GRU-agenten en spionnen bezig zijn met "brandstichting, sabotage en andere roekeloze en gevaarlijke acties". McCallum benadrukte dat de Britse geheime dienst te maken heeft met door de Russische staat gesteunde moord- en sabotagecomplotten op Brits grondgebied. De actieve rol van de Britse regering in het steunen en bewapenen van Oekraïne zet de verhoudingen met Poetins regime verder op scherp. McCallum verwacht nog meer agressieve acties vanuit Rusland. Het huidige terreurdreigingsniveau in het VK is 'aanzienlijk', wat betekent dat een aanval waarschijnlijk is. Het waren opvallend directe beschuldigingen aan het adres van Rusland, die niet eerder zo openlijk door de Britse geheime dienst waren geuit."

Zowel in Duitsland als in het VK kwamen de pakketten via het vliegtuig het land binnen. Als de pakketjes in de brand waren gevlogen tijdens de vlucht had dat tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden, zeggen veiligheidsexperts.

Bijna in het vliegtuig

Het pakketje in Leipzig stond bijvoorbeeld op het punt om ingeladen te worden voor een volgende vlucht, schreef de krant Der Tagesspiegel eerder al. Als die vlucht niet was vertraagd, was het pakket tijdens de vlucht ontbrand. Verder is er nog veel onbekend over de pakketjes, bijvoorbeeld voor wie ze waren bedoeld.

Er is nog geen reactie vanuit Rusland op de berichtgeving van The Guardian. Wel reageerde Kremlin-woordvoer Peskov vorige week op de woorden van MI5-baas McCallum, die een toenemende "roekeloosheid" zei te zien vanuit het Russische spionageapparaat. Peskov noemde die woorden desgevraagd "volledig ongefundeerd en ongegrond".