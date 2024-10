Cultureel centrum Eindhoven uitgebrand, twee mensen uit pand gered

In een cultureel centrum in Eindhoven heeft vanochtend een grote brand gewoed. De brandweer heeft twee mensen uit het brandende pand gered. Zij zijn niet gewond geraakt.

Het vuur woedde in het dak, dat voornamelijk uit hout bestaat. "De verdiepingsvloeren en de zolder zijn van hout. De brand wordt daarom van de buitenkant bestreden, omdat er een risico is dat het pand instort", zei de brandweer tegen Omroep Brabant . Bij de brand kwam veel rook vrij, die over het gebied trok.

Pand verwoest

Volgens Omroep Brabant is het Stroomhuis een bekend cultureel icoon van de stad waar concerten, workshops en feesten worden gegeven. Gisteravond zou er nog een evenement zijn geweest in het gebouw. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk.