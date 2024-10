Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht, lange wachtrij voor bussen

In samenwerking met

Bij station Den Bosch is het al de hele ochtend erg druk. Vanwege werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht.

De NS zet vanwege de werkzaamheden bussen in tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch. Dat leidde vanochtend tot grote drukte op het station, meldt Omroep Brabant . Voor de vervangende bussen stond een lange wachtrij.

Op X klagen reizigers over drukte en lange wachttijden:

De NS waarschuwt ook voor drukte en langere wachttijden bij de bushaltes op de stations. Reizigers die geen zin hebben om te wachten op het station kunnen met de trein omreizen via Nijmegen. Wie vanuit Eindhoven of Tilburg naar Amsterdam wil met de trein kan ook via Rotterdam reizen.