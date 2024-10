Twee stranden in Sydney dicht vanwege raadselachtige zwarte ballen

Twee stranden in de Australische stad Sydney zijn voorlopig gesloten, omdat er zwarte ballen zijn gevonden die aardolie bevatten. Dat meldt het bestuur van Randwick , een deelgemeente van Sydney. De ballen kunnen mogelijk gevaarlijk zijn voor mensen.

Het gaat om de populaire stranden Coogee Beach en Gordons Bay. Daar spoelden gisteren tientallen van die zwarte ballen aan. Omdat nog onduidelijk is waar ze vandaan komen en of ze gevaarlijk zijn, adviseert de gemeente de stranden te mijden en om niet in de zee te zwemmen.