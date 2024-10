Vijf jaar cel voor opzettelijke frontale botsing met dode tot gevolg

Een automobilist uit Arnhem krijgt vijf jaar cel, omdat hij opzettelijk een frontale botsing met een andere auto veroorzaakte, die iemand het leven kostte. Volgens de rechtbank in Zutphen is er sprake van doodslag.

Het incident gebeurde ruim twee jaar geleden op een 80 kilometerweg in Beek. De verdachte reed door de middenberm over een verhoogde middengeleider en reed vervolgens in op het tegemoetkomend verkeer. Het slachtoffer heeft nog geprobeerd om de auto te ontwijken.

Groot verdriet toegebracht

Bij de rechter verklaarde de Arnhemmer dat het geen poging tot zelfdoding was, maar hij had geen goede verklaring waarom het ongeval dan wel was gebeurd. Volgens de rechtbank is er genoeg ander bewijs dat hij zich van het leven wilde beroven.