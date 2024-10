ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:23 Minder kleding bij de kringloop door slechte kwaliteit fast fashion

Kringloopwinkels krijgen steeds minder kleding binnen door de opkomst van voornamelijk (ultra)fast fashion. Bij de winkels worden er wel meer meubels en elektrische apparaten ingeleverd. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Kringloop Nederland.

Fast fashion is goedkope kleding die niet lang meegaat. Het fenomeen bestaat al jaren, maar de laatste jaren maakt het echt een groei door met de opkomst van ultrafast fashion. Dat is kleding van voornamelijk Chinese onlinewinkels die in enkele dagen ontworpen en gemaakt wordt.

"Het is dit jaar voor eerst dat we het effect zo duidelijk zien", zegt voorzitter Rachel Heijne van Kringloop Nederland. "We zien ook dat de kwaliteit van spullen gewoon echt slecht is. Het is kleding die na een paar keer wassen kapot gaat. Die kun je niet in de kringloop verkopen."

Serieuze concurrent

Ultrafast fashion wordt vaak verkocht voor een kringloopprijs en is daardoor voor ons een serieuze concurrent, zegt de brancheorganisatie. "We zien dat mensen heel graag iets nieuws willen kopen. Op het oog ziet zoiets op een webshop er mooi uit, maar kwalitatief stelt het niet zo veel voor."

De kringloopwinkels hebben daarnaast concurrentie van online-marktplaatsen zoals Vinted of Vestiaire Collective die steeds populairder worden. Het is alleen nog te vroeg om daar het volledige effect van te zien, zegt de brancheorganisatie.

Hoewel er minder van wordt ingeleverd, heeft kleding een aandeel van 27 procent in de omzet van de kringloopwinkels. Dat is iets minder dan het jaar daarvoor.

Het zijn nog steeds heel schappelijke prijzen. Rachel Heijne van Kringloop Nederland

De omzet van de kringloopwinkels is gestegen. Volgens Kringloop Nederland komt dat onder meer door de inflatie. "Dat wil niet zeggen dat de kringloop duur is geworden. Het zijn nog steeds heel schappelijke prijzen", zegt voorzitter Heijne.

"Dat de prijzen hoger liggen komt vooral door de salariskosten", zegt Peter Vuijk, manager van kringloop 2Switch in Arnhem. "De minimumlonen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dat is gewoon heel zwaar voor kringloopwinkels."

Recyclen

Ondanks de hogere prijzen blijft de kringloop populair. Er worden steeds meer spullen ingeleverd en spullen kunnen ook steeds vaker weer worden verkocht. "Producten komen binnen en dan gaan we ze sorteren. Er zijn producten die meteen de winkel in kunnen, maar soms moeten ze eerst schoongemaakt of gerepareerd worden", zegt Heijne.

Spullen die niet kunnen worden verkocht, worden uit elkaar gehaald. "Als er bijvoorbeeld hout in een product zit, halen we dat eruit en kan het weer voor iets anders worden gebruikt." De producten die niet recyclebaar zijn, gaan naar de verbrandingsoven. Vorig jaar is er twee procent minder vernietigd.

Meubels blijven veruit het populairste product in de kringloop. Bijna 30 procent van de ingeleverde spullen valt onder meubilair. Daarna volgen elektrische apparaten.