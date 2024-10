AFP Klimaattop in Bakoe

NOS Nieuws • vandaag, 22:40 EU landen zijn het eens over gezamenlijk standpunt op klimaattop

De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gezamenlijk standpunt op de klimaattop volgende maand in Azerbeidzjan. De EU gaat op COP29 in Bakoe onder meer oproepen om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te beperken en zal verder aandringen op "het stellen van nieuwe, ambitieuze doelen".

"Deze ambitieuze maar evenwichtige tekst, waarover de EU-landen het eens zijn, zal dienen als routekaart van EU in Bakoe", zegt Hongarije, dat voor een halfjaar voorzitter is van de Raad van de Europese Unie.

"De EU zal een leidende rol blijven spelen in de internationale inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken, en zal oproepen tot solidariteit met kwetsbare landen en gemeenschappen in deze collectieve strijd. Want klimaatverandering spaart geen enkel land, gebied, of regio."

Financiering

Op de internationale klimaattop in Bakoe (11 tot 22 november) gaat het onder meer over de financiering van klimaatmaatregelen. Eerder werd al afgesproken dat rijke landen tot volgend jaar zeker 100 miljard uittrekken voor klimaatfinanciering. Over de jaren daarna moeten in Bakoe afspraken worden gemaakt..

Het was voor de EU niet makkelijk om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Zo wilde Nederland wilde bijvoorbeeld kernenergie noemen als middel om de klimaatdoelen te halen, maar daar was niet elke EU-lidstaat het mee eens. Daarom wordt kernenergie niet genoemd.

Polen verhinderde dat het jaar 2040 werd genoemd voor het halen van de klimaatdoelen.