Vier Israëlische militairen gedood bij drone-aanval Hezbollah

De aanval van Hezbollah is een van de dodelijkste voor Israël sinds de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober vorig jaar. Doelwit was een legerbasis bij Binjamiena. Die stad ligt op zo'n tachtig kilometer van de grens met Libanon, de thuisbasis van Hezbollah.

Dreigement

Voordat het leger met informatie over slachtoffers kwam, zei Hezbollah zelf dat strijders "een zwerm drones" hadden afgevuurd op een basis bij Binjamiena. De aanval zou een reactie zijn op Israëlische luchtaanvallen op Libanon van afgelopen donderdag, waarbij volgens Libanese cijfers 22 doden vielen. Hezbollah dreigt met meer aanvallen als Israël doorgaat met aanvallen in Libanon.

Hezbollah zegt dat de getroffen basis werd gebruikt als trainingslocatie van de Golani-infanterie-eenheid. In Israëlische media worden vanwege de militaire censuur geen details genoemd over de basis.

Vragen over alarm

Door geavanceerde defensiesystemen zoals Iron Dome vallen in Israël zelden doden of gewonden bij raket- of droneaanvallen. Het leger onderzoekt hoe het kan dat deze drone geen alarm heeft laten afgaan. "We onderzoeken dit incident en zullen ervan leren", zegt legerwoordvoerder Hagari in een videoboodschap.