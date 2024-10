Poolse premier Tusk wil asielrecht tijdelijk afschaffen

Midden- en Oost-Europa-correspondent Christiaan Paauwe:

"Bij de Poolse parlementsverkiezingen een jaar geleden riep Donald Tusk op tot een humaner beleid aan de grens met Belarus. Maar sinds hij aan de macht is, heeft hij het grensbeleid van zijn voorgangers doorgezet en in sommige opzichten zelfs aangescherpt.

De zogeheten pushbacks - migranten terug de grens over dwingen in strijd met het internationaal recht - gaan nog altijd door. Ook heeft de regering van Tusk opnieuw een militaire zone aan de grens met Belarus ingesteld waardoor bijna niemand het gebied in mag.

Tusks positie werd nog harder na een mesaanval bij het grenshek waarbij een Poolse militair gedood werd. Volgens de regering was een migrant verantwoordelijk. Sindsdien laat Tusk er geen twijfel meer over bestaan dat hij de migranten alleen nog ziet als een hybride wapen van Rusland en Belarus om Polen en de EU de destabiliseren. Bij de pushbacks kneep Brussel min of meer een oogje dicht. Maar nu de regering Tusk het asielrecht tijdelijk wil afschaffen, moet nog blijken of Polen daar ook mee wegkomt."