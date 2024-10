19-jarige man meldt zich na vondst dode man Maassluis

Vanochtend vond de politie op de Asserdreef in Maassluis, midden in een woonwijk, een lichaam. Het slachtoffer had mogelijk steekwonden. Daarom gaat de politie ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer om het leven is gebracht op de Asserdreef of dat het lichaam daar is achtergelaten. Over de identiteit van de dode man is ook nog niets bekend.