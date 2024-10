AFP Alex Salmond

Schotse oud-premier en leider nationalisten Alex Salmond (69) overleden

Voormalig premier van Schotland Alex Salmond is op 69-jarige leeftijd overleden. Salmond was premier tussen 2007 en 2014 en was decennialang voorvechter van de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Britse media werd hij vandaag onwel na een toespraak in Noord-Macedonië en overleed hij kort daarna.

Salmond leidde, als toenmalig leider van de Schotse Nationale Partij (SNP), de onafhankelijkheidscampagne tijdens het referendum in 2014 over de vraag of Schotland onafhankelijk moest worden van het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid bleek daartegen, waarna Salmond aftrad als premier.

De politicus verliet in 2018 de SNP na beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens zijn premierschap. Hij richtte vervolgens een nieuwe partij op, genaamd Alba. In 2020 werd hij in een strafzaak vrijgesproken.

De Britse premier Starmer noemt Salmond een van de belangrijkste figuren uit de Schotse en Britse politiek. "Zijn nalatenschap is blijvend", aldus Starmer.