Olympia Haarlem pakt landstitel softbal in serie tegen plaatsgenoot Sparks

De softbalsters van Olympia Haarlem hebben de Nederlandse landstitel veroverd. In de finale Holland Series werd zaterdagmiddag in een best-of-five afgerekend met Sparks Haarlem.

De eerste twee wedstrijden uit de serie van vijf werden vorig weekend gespeeld. Die werden gewonnen door Olympia. Daardoor had de ploeg vandaag nog maar een zege nodig en die werd ook bij de eerste poging geboekt.

Negentiende keer

Olympia en Sparks plaatsten zich via de play-offs voor de finale van de Holland Series. Roefs! en Neptunus redden het daarin niet. Het was de negentiende keer in de geschiedenis van de Holland Series dat twee Haarlemse ploegen het tegen elkaar opnamen.