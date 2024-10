Politie doet opvallende vondst in VS: 'Dit is absoluut geen tas vol drugs'

In Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, heeft de politie een opvallende drugsvangst gedaan. Agenten hielden een automobilist staande die in een vermoedelijk gestolen auto reed.

Toen ze de auto doorzochten vonden ze een doorgeladen wapen, twee weegschalen, contant geld en een toilettas met daarop de tekst "Definitely not a bag full of drugs", oftewel: dit is absoluut geen tas vol drugs.