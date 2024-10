CBS Het huis in Grand Junction, Colorado waar de vrieskist is gevonden

NOS Nieuws • vandaag, 13:58 Stoffelijke resten in gratis vrieskist VS blijken van tienermeisje

Maanden nadat een Amerikaan lichaamsdelen had gevonden in een vrieskist die gratis werd aangeboden, is de identiteit van het slachtoffer bekendgemaakt. Het blijkt om lichaamsdelen te gaan van een meisje van rond de 16 jaar dat in 2005 voor het laatst is gezien, zo meldt de lokale sheriff.

Bijna tien maanden geleden bood de nieuwe eigenaar van het huis in Grand Junction, Colorado de vrieskist gratis aan; de vorige eigenaar had het apparaat achtergelaten. Degene die de vrieskist kwam ophalen, deed bij het openen een lugubere vondst: er bleken een hoofd en handen in te liggen.

De politie nam de lichaamsdelen in beslag en deed onderzoek. Ze bleken van de dochter van de vorige eigenaar van het pand. Die had het meisje nooit als vermist opgegeven. De doodsoorzaak is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de vader als verdachte is aangemerkt.

Volgens de politie wist de huidige eigenaar niet wat er in de vrieskist zat en wordt hij daarom niet vervolgd.