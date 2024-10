Omroep Brabant Pastoor Van Velthoven laat de schade aan de buitenmuur van de basiliek zien

NOS Nieuws • vandaag, 12:39 Wildplassers veroorzaken schade aan Sint-Jansbasiliek in Oosterhout

De pastoor van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout is op zoek naar donateurs voor jaarlijks onderhoud. Dat is volgens hem hard nodig, omdat wildplassers voor steeds meer schade zorgen aan de buitenkant én binnenkant van de kerk.

In de nacht wordt er regelmatig tegen de kerk in de Brabantse stad geplast, vertelt pastoor Jochem van Velthoven aan Omroep Brabant. Doordat het zout van de urine in de muren trekt, slijten de voegen aan de buitenkant van het gebouw weg.

Maar ook aan de binnenkant van de kerk is de schade steeds beter te zien. "Het vocht wordt er doorheen geduwd", vertelt Van Velthoven terwijl hij over een muur wrijft waar kalk en verf vanaf brokkelt.

Groenstrook met geveltuintjes

Los van de schade vindt Van Velthoven het wildplassen ook onfatsoenlijk en respectloos. "Ik ga ook niet bij mensen tegen het huis aan staan te plassen. Dit is het huis van God."

Eerder lagen er plannen op tafel om een openbaar toilet in de hal van de kerk te plaatsen. Maar daar stak de monumentencommissie uiteindelijk een stokje voor. De aanpassingen die nodig waren, zouden te veel schade opleveren aan het Rijksmonument.

De pastoor denkt eraan om voor de kerk een groenstrook aan te leggen met geveltuintjes, om wildplassers tegen te houden. "Ik wil zeker nog niet aan een hekwerk om dat te doen, want we willen een open en gastvrije kerk zijn, waar iedereen welkom is."

Jaarlijks onderhoud

Verder helpen de lokale horecagelegenheden een handje mee om geld bij elkaar te sparen voor het onderhoud van de kerk. "Het is een herkenningspunt op de markt en iets waar we tegenaan kijken en van genieten", zegt de plaatselijke woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland. "Hij moet niet door achterstallig onderhoud verdwijnen."

Het onderhoud zal zo'n 50.000 euro per jaar kosten. Het bisdom heeft daar geen geld voor. Daarom zoekt de kerk nu samen met de horeca naar donateurs. Daarvoor hebben zich tot nu toe negen mensen gemeld, die ieder 1000 euro per jaar gaan betalen.

Van Velthoven is ervan overtuigd dat nog meer donateurs zich zullen melden. "We staan samen sterk voor de kerk. Als de basiliek bij iedere Oosterhouter in het hart zit, vertrouw ik erop dat het goed komt."

Buiten de bebouwde kom is wildplassen meestal niet strafbaar. Maar binnen de bebouwde kom zit dat wel anders: als je wordt betrapt, kost het je 140 euro.