AFP Een Amerikaanse soldaat in Irak (2020)

NOS Nieuws • vandaag, 06:16 14 jaar cel voor Amerikaanse militair die IS wilde helpen bij aanslagen

Een Amerikaanse militair is veroordeeld tot 14 jaar cel, omdat hij van plan was Islamitische Staat (IS) te helpen met het plegen van aanslagen op Amerikaanse troepen. De 24-jarige Cole Bridges speelde legerinformatie door en gaf advies over het plaatsen van boobytraps.

Bridges sloot zich in 2019 aan bij het Amerikaanse leger. Daarvoor verdiepte hij zich in pro-terroristische propaganda. Op zijn sociale media-kanalen liet hij blijken IS en de jihad te steunen.

Een jaar later liep hij tegen de lamp. Bridges dacht delen van een trainingshandleiding van het Amerikaanse leger en richtlijnen over militaire gevechtstactieken met een IS-aanhanger te delen, maar in werkelijkheid had hij contact met een undercover FBI-agent. Die kreeg ook advies toegestuurd over het leggen van hinderlagen en het plaatsen van boobytraps.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie handelde hij in de overtuiging dat de informatie door IS zou worden gebruikt bij het plannen van aanslagen op Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.

'Verraad van de ergste soort'

Bridges vertelde aan de undercover agent dat hij gefrustreerd was over het Amerikaanse leger. Hij zou hem beelden hebben doorgestuurd van zichzelf in legeruniform, staand voor een vlag die vaak door IS gebruikt wordt.

Volgens de officier van justitie gebruikte Bridges zijn training voor een "afschuwelijk doel; het vermoorden van zijn medemilitairen in een zorgvuldig geplande hinderlaag. Dit is verraad van de ergste soort."

Bridges bekende vorig jaar al schuld. De straf had hoger uit kunnen vallen dan 14 jaar cel, maar volgens de rechter toonde Bridges "tekenen van berouw". Zo liet hij na zijn arrestatie weten blij te zijn dat hij met een FBI-agent te maken had, en niet met een echte IS-terrorist.

Bridges had zelf aangedrongen op de langst mogelijke gevangenisstraf van 40 jaar. Daar ging de rechter niet in mee, omdat hij in zijn ogen geen "geharde crimineel" is.