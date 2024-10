ANP Het schip zat vast onder de spoorbrug

NOS Nieuws • gisteren, 23:44 Vaarroute bij Alphen aan den Rijn blijft dagen gestremd na scheepsongeluk

De vaarroute over de rivier de Gouwe bij Alphen aan den Rijn blijft voorlopig gestremd nadat vrijdagochtend een schip tegen een spoorbrug is aangevaren. De brug blijft in ieder geval tot maandag dicht voor scheepvaartverkeer, meldt de provincie Zuid-Holland.

Tijdens het ongeluk, dat rond 07.00 uur gebeurde, stond de brug open. Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe groot de schade aan de brug is, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Door het ongeluk reden zeker zeven uur lang geen treinen. Aan het einde van de middag was de beweegbare brug weer gesloten. Daardoor kon het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven weer worden opgestart.

Het vrachtschip dat tegen de spoorbrug voer was geladen met grind. Over de herkomst en mogelijke schade aan het schip is niets bekend.

"Mogelijk is er iets misgegaan in de communicatie tussen de kapitein van het schip en de persoon die de brug op afstand bediende", zegt veiligheidsexpert Maurits van der Linde van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

"Bij een op afstand bestuurbare brug heeft de 'brugbediener' geen zicht op de vaarweg, waardoor een verkeerde inschatting sneller mogelijk is. Daar ligt de mogelijke oorzaak van het ongeluk", zegt Van der Linde.

Stijging aantal scheepsongevallen

Het aantal geregistreerde scheepsongevallen steeg van 1225 in 2021 naar 1319 in 2022, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. Ook in het aantal ernstige ongevallen is een stijging te zien.

Van der Linde wijt de stijging van het aantal ongelukken mede aan personeelswisselingen in de scheepvaartsector. "Onder de scheepsbemanning vinden veel wisselingen plaats, waardoor de bekendheid van het schip afneemt en de bemanning langer de tijd nodig heeft om aan het schip te wennen", aldus de veiligheidsexpert.

Ook vertonen binnenlandse vaarwegen in zijn ogen nog te vaak gebreken. "Denk aan slecht zichtbare verlichting, informatieborden of bruggen", zegt Van der Linde, die benadrukt dat bij de meeste scheepsongelukken in Nederland sprake is van enkel materiële schade.

Scheepvaartverkeer nog dagen gestremd

Volgens een provinciewoordvoerder wordt de brug normaal gesproken zo'n dertien keer per dag geopend. "En de Gouwe is een heel belangrijke vaarweg voor het vrachtverkeer", zegt hij. "We hebben de vrachtterminal in Alphen aan den Rijn, en het is een drukbevaren route."

Een woordvoerder van ProRail meldt dat de schade aan de brug wordt onderzocht, voordat de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen. De provincie Zuid-Holland zegt dat het scheepvaartverkeer in ieder geval tot en met maandag gestremd blijft. "Maar we houden er rekening mee dat het langer kan duren", zegt de provinciewoordvoerder.