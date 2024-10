Politie Essex Het ouderlijk huis in Great Baddow, waar McCullough haar ouders ombracht en verborg

NOS Nieuws • vandaag, 22:02 Britse vrouw die ouders doodde en lichamen verborgen hield krijgt levenslang

Een Britse vrouw is tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van haar ouders. De lichamen hield ze vier jaar lang in het ouderlijk huis verborgen, tot ze in september vorig jaar werd aangehouden.

De 36-jarige Virginia McCullough bekende bij haar arrestatie dat ze haar 70-jarige vader in de zomer van 2019 met een cocktail van zijn eigen medicijnen had vergiftigd. Kort daarna stak ze haar 71-jarige moeder dood.

McCullough bleef na de moorden in het huis van haar ouders wonen en verborg de lichamen in een zelfgemaakt mausoleum en een kledingkast. Tegen vrienden en familieleden loog ze dat haar ouders verhuisd of ziek waren. Ook vertelde ze aan bekenden dat ze vanwege lange vakanties niet thuis waren.

Grote gokschulden

McCullough bouwde na de moorden grote gokschulden op met creditcards die op naam van haar ouders stonden. Ook bleef ze de pensioenuitkeringen van haar ouders ontvangen en uitgeven.

Nadat artsen van de ouders hun zorgen hadden geuit over gemiste afspraken, besloot de politie het huis in Great Baddow vorig jaar te doorzoeken. In het huis, op een uur rijden van Londen, bekende McCullough dat ze haar ouders had omgebracht.

Volgens de politie zijn in het huis documenten gevonden die erop wijzen dat McCullough wilde voorkomen dat haar ouders haar schulden zouden ontdekken. Ook zou ze haar ouders hebben voorgelogen over haar baan en toekomstplannen.