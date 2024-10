TikTok schrapt honderden banen: wil meer AI inzetten voor contentmoderatie

De Maleisische overheid kondigde in juli aan dat grote sociale mediabedrijven vóór 2025 een vergunning moeten hebben om hun diensten aan te mogen bieden. Zo'n vergunning zou bijdragen aan een strengere handhaving van online content. En dat is daar nodig, vindt de nationale overheid. Het land kampte naar eigen zeggen met een aanzienlijke toename in het aantal claims over schadelijke content, zoals onder meer over cyberpesten en seksueel wangedrag.