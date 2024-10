Vakbond wil geen volledige naam op kleding zorgmedewerkers meer

Stalking, intimidatie en doxing - het met kwade bedoelingen online verspreiden van iemands gegevens - is steeds vaker regel dan uitzondering in de zorg, zegt Münire Manisa, cao-onderhandelaar voor NU'91. Binnenkort starten de onderhandelingen over de cao voor werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT).