AFP Spelende honden op een pitbull-show in 2010 in Praag. Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 10:30 Arm van vrouw in Australië afgebeten door eigen hond

In Australië heeft een hond zijn baasje aangevallen en daarbij haar arm afgebeten. Dat gebeurde in haar huis in de buurt van Townsville, in de deelstaat Queensland. De vrouw is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste berichten is haar toestand stabiel.

De politie moest een tourniquet op de bovenarm van de 34-jarige vrouw plaatsen om te voorkomen dat ze te veel bloed zou verliezen. De hond, volgens de politie waarschijnlijk een pitbull, is door de politie doodgeschoten.

Leven gered

Het dier zou de vrouw bij de voordeur van haar huis hebben aangevallen. Een buurman vertelt aan de zender ABC dat hij geschreeuw hoorde. "Vijf minuten later stonden hier tien politieauto's en drie ambulances", zegt de man.

De hond stond in buurt al bekend als agressief. De buurman zegt dat het dier eerder deze week had geprobeerd zijn hond aan te vallen. Een andere buurtbewoner meldt aan ABC dat dezelfde hond hem twee weken geleden had aangevallen. "Ze hadden de hond in beslag moeten nemen nadat die mij gebeten had", zegt hij.

Volgens politieofficier Scot Warrick heeft de vrouw geluk gehad dat ze snel eerste hulp kreeg van de agenten. "Ze had behoorlijk veel bloedverlies. Dat tourniquet heeft daar vrijwel direct een einde aan gemaakt. Daarmee is haar leven gered."

Strengere wetten

Volgens Warrick hadden de agenten "geen andere keus" dan het dier dood te schieten. Dat gebeurde ook op advies van dierencontroleurs. "De hond was erg boos, erg agressief en probeerde naar buiten te komen", zegt hij. "De politie moest het dier binnenhouden. De veiligste manier om dat te doen was het uitschakelen van de hond."

Een andere hond uit het huis, die geen tekenen van agressie vertoonde, is opgevangen door de dierenbescherming. Volgens Warrick is er mogelijk al eerder contact opgenomen met de politie over de agressieve hond. Details daarover worden nog onderzocht.

Onlangs is de wetgeving in Queensland aangescherpt voor hondenbezitters. Ze kunnen boetes krijgen als hun hond niet is aangelijnd waar dat verplicht is en gevangenisstraffen als er iemand overlijdt door een aanval van een hond. ABC meldt dat de politie niet verwacht dat de vrouw wordt aangeklaagd voor de aanval vanwege de ernst van haar verwondingen.