Schip vaart tegen spoorbrug bij Alphen aan den Rijn, nog uren geen treinverkeer

Het treinverkeer tussen Utrecht en Leiden is tot zeker 16.00 uur ernstig ontregeld. Dat komt doordat een schip geladen met grind op de rivier de Gouwe vanmorgen tegen een spoorbrug in Alphen aan den Rijn voer. Tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven rijden geen treinen.

Tijdens het ongeluk, dat rond 07.00 uur gebeurde, stond de brug open, en dat is nog steeds het geval. Het spoor is daarbij beschadigd. Er wordt nu gewerkt om het schip weg te krijgen, daarna bekijkt ProRail de schade. "We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen herstellen", aldus ProRail. Er zijn geen gewonden gevallen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Er zijn stopbussen ingezet tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Wie van Utrecht naar Leiden moet reizen of andersom kan dat doen via Schiphol of Den Haag. De reistijd is dan iets langer. De NS raadt aan vooraf te kijken in de reisplanner.