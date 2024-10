Vier minderjarigen opgepakt na ongeregeldheden in Sneek

In samenwerking met

Tijdens ongeregeldheden in Sneek zijn vier minderjarigen aangehouden, schrijft Omrop Fryslân . Drie tieners hadden zwaar vuurwerk bij zich. De vierde werd gearresteerd voor belediging en het verzetten tegen de aanhouding.

De jongeren zijn verhoord en daarna naar huis gestuurd. Hun ouders of verzorgers zijn op de hoogte gebracht. De leeftijd van de verdachten is niet bekend.

In Sneek was het gisteravond opnieuw onrustig. De politie kreeg de afgelopen dagen al tientallen meldingen van overlast door onder meer vuurwerk en vernielingen. Ook werden containers in brand gestoken. Het zou gaan om een groep van zo'n dertig tot veertig mensen die overlast geven.