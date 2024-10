TT News Agency Han Kang

NOS Nieuws • vandaag, 13:03 Nobelprijs voor de Literatuur naar Zuid-Koreaanse Han Kang

De Nobelprijs voor de Literatuur is dit jaar toegekend aan de Zuid-Koreaanse auteur Han Kang. De jury schrijft in een persbericht dat de 53-jarige Kang de prijs verdient voor haar "intense poëtische proza, dat historische trauma's confronteert en de kwetsbaarheid van het menselijk leven blootlegt".

Kang won in 2016 al de prestigieuze Man Booker International Prize-literatuurprijs voor haar boek De vegetariër. In dat boek, dat zich afspeelt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, draait het om een vrouw die besluit om te stoppen met het eten van vlees na een nachtmerrie over de bruutheid van mensen. Vervolgens heeft dat besluit allerlei gevolgen voor haar persoonlijke leven.

De vegetariër betekende voor Kang haar internationale doorbraak en het werd ook een van haar eerste boeken die werden vertaald. Ze is de eerste Zuid-Koreaanse auteur die de Nobelprijs voor de Literatuur wint.

Daarnaast is ze de zeventiende vrouw die de prijs krijgt, die in totaal nu 119 keer is uitgereikt. Voor Kang was de Franse schrijfster Annie Ernaux de laatste vrouw die de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg, in 2022.

Nobelprijzen

Er is nog geen reactie van Kang op het winnen van de Nobelprijs. Bij de aankondiging van de toekenning zei Mats Malm, secretaris van het Zweedse Nobelcomité, dat hij had gebeld met Kang toen ze net klaar was met avondeten. "Ze was hier niet echt op voorbereid", zei hij. Malm zei verder uit te kijken naar het ontmoeten van Kang in december, als de Nobelprijzen worden uitgereikt in Stockholm.

Vorig jaar ging de prijs naar de Noorse auteur Jon Fosse. Fosse schreef onder meer toneelstukken, romans, poëziebundels, essays, kinderboeken en vertalingen.

Eerder deze week werden er al Nobelprijzen uitgereikt voor Geneeskunde, Natuurkunde en Scheikunde.

Morgen volgt de aankondiging van de Nobelprijs voor de Vrede. Volgende week wordt de Nobelprijs voor Economie toegekend. De prijzen worden uitgereikt op 10 december, de sterfdag van naamgever Alfred Nobel.