Meer slachtoffers van mensenhandel in Groningen dan gedacht

In de stad Groningen zijn meer slachtoffers van mensenhandel dan aanvankelijk werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) in opdracht van de gemeente.

De gemeente wilde met het onderzoek in kaart brengen wat er gedaan kan worden tegen mensenhandel in de stad, zoals gedwongen prostitutie of arbeidsuitbuiting. CKM vroeg 222 hulpverleners en professionals naar hun ervaringen met slachtoffers. Meer dan de helft denkt in de afgelopen twee jaar in contact te zijn geweest met meerdere slachtoffers van mensenhandel.