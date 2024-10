ANP Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 17:49 VVD wil kiesdrempel van 2 procent; weinig enthousiasme in debat

De VVD wil dat er bij Tweede Kamerverkiezingen een kiesdrempel komt van 2 procent. In het Kamerdebat over de begroting van Binnenlandse Zaken kreeg de regeringspartij daarvoor tot nu toe weinig steun.

VVD-woordvoerder Erkens zei dat de versnippering in de Tweede Kamer tot steeds langere debatten leidt, met kortere spreektijden en ook minder tijd voor de inhoud. Volgens hem is het aantal partijen "misschien wel te groot om daadkrachtig te kunnen opereren".

Hij pleit er daarom voor dat partijen minimaal twee procent van de stemmen moeten halen (dat staat gelijk aan drie zetels).

'Dijk tegen versplintering'

Erkens sprak van een "eerste kleine stap die veel bestaande partijen niet raakt, maar die een dijk opwerpt tegen verdere versplintering". De VVD'er wees erop dat er nu 15 fracties in de Kamer zitten. De vorige zittingsperiode waren dat er op een gegeven moment (ook door een aantal afsplitsingen) zelfs meer dan 20.

Erkens wil voorkomen dat er bij volgende verkiezingen zes tot zeven partijen met één zetel bij komen. Als het systeem van de VVD bij de afgelopen verkiezingen had gegolden, zouden alleen Volt (nu 2 zetels) en JA21 (nu 1 zetel) de drempel niet hebben gehaald.

'Proefballonnetje weer opgeblazen'

In het debat spraken veel partijen zich niet echt uit over het voorstel, maar een aantal keerde zich er fel tegen. SGP-Kamerlid Flach noemde het "een proefballonnetje, dat voor de zoveelste keer is opgeblazen". Volgens hem zou bij invoering van het plan veelkleurigheid uit het parlement verdwijnen. Hij benadrukte dat je voor twee procent zo'n 200.000 stemmen nodig hebt.

ChristenUnie-leider Bikker zei dat het plan "kleine partijen die al decennialang goed werk doen aan de rand van de afgrond zet". Ze voegde eraan toe dat in Nederland in tegenstelling tot in veel andere landen alle burgers zich vertegenwoordigd kunnen weten.

'Niet knabbelen'

Ook BBB-leider Van der Plas wil niet "knabbelen" aan het systeem: "Als ik hier niet met één zetel had kunnen komen, hadden we nooit de grootste kunnen worden in alle provincies en dan hadden we geen 16 zetels gehad in de Eerste Kamer."

Volt-Kamerlid Koekkoek vroeg zich af welk probleem de VVD nu precies wil oplossen. En als je dan toch een hogere kiesdrempel wil, kun je volgens Volt beter aan 5 of 8 procent denken.

GroenLinks-PvdA vindt het effect van het plan van de VVD nog niet helder. Volgens Kamerlid Chakor is het daarom te vroeg om minister Uitermark nu al te vragen een wetsvoorstel voor te bereiden, zoals Erkens wil.

Uitermark antwoordt de Kamer morgen.