ANP Lijnrechter bij Wimbledon

NOS Sport • vandaag, 13:28 Lijnrechters ‘out!’ bij Wimbledon, ook grandslamtoernooi stapt over op technologie

Tennistoernooi Wimbledon mag dan traditie hoog in het vaandel hebben, het gaat ook met de tijd mee. Het grandslamtoernooi vervangt lijnrechters door het zogenoemde 'Live Electronic Line Calling'.

Een digitaal systeem van lijnbewaking registreert of een bal in of uit is. Via automatisch gegenereerde stemgeluiden als 'uit', 'fout' en 'voetfout' zijn de beslissingen te horen voor spelers en publiek.

"We nemen onze verantwoordelijkheid om traditie en innovatie in evenwicht te brengen bij Wimbledon zeer serieus", licht Sally Bolton, de baas van de All England Club, toe in een verklaring.

ANP

"Na de resultaten van de tests die dit jaar bij The Championships zijn uitgevoerd, beschouwen we de technologie als voldoende robuust en vinden we dit het juiste moment om deze belangrijke stap te zetten in het streven naar maximale nauwkeurigheid in onze arbitrage."

Camera's uit verschillende hoeken registreren tot in detail waar een bal terechtkomt en sturen vervolgens een signaal door naar de computer. Voorheen konden spelers op Wimbledon nog een challenge aanvragen, als ze de beslissing van de lijnrechter betwijfelden. Die mogelijkheid vervalt.

Al langer op andere toernooien

"Voor de spelers biedt het dezelfde omstandigheden waaronder ze bij een aantal andere evenementen op de tour hebben gespeeld," aldus Bolton.

De Australian Open was in 2021 het eerste grandslamtoernooi dat volledig zonder de inzet van lijnrechters werd gespeeld. Een jaar eerder bracht de US Open het aantal lijnrechters al terug van 350 naar 100 door het gebruik van een elektronisch controlesysteem.

Ook het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland, maakt geen gebruik meer van lijnrechters.