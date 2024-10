1News

NOS Nieuws • vandaag, 13:03 Nieuw-Zeelandse vader en kinderen drie jaar na verdwijning gefilmd in wildernis

Een Nieuw-Zeelandse vader en zijn drie kinderen die in 2021 vermist raakten, zijn gefilmd in de wildernis. Een groep tieners die in het gebied op varkens aan het jagen was, zag het viertal lopen en filmde hen. Ook spraken ze kort met elkaar in het gebied aan de westkust van het Noordereiland in Nieuw-Zeeland.

De man en zijn kinderen verdwenen drie jaar geleden nadat de vader ruzie had gehad met de moeder van hun drie kinderen. De kinderen zijn nu 8, 9 en 11 jaar oud. De vader heeft geen voogdij over de kinderen.

Een paar maanden voor de verdwijning in 2021 waren ze ook al even vermist, waarna een grote zoektocht op touw werd gezet. Toen doken ze negentien dagen later weer op bij de ouders van de vader. Hij vertelde toen dat ze op een kampeertrip waren geweest. De man werd aangeklaagd vanwege het verspillen van tijd en middelen van de politie.

Een paar maanden later verdwenen ze weer. Vorig jaar november werd de vader met één van zijn kinderen gezien op bewakingsbeelden van een winkel. Daar zou hij een quad hebben gestolen. De twee zijn op de beelden moeilijk te herkennen omdat ze gezichtsbedekking dragen.

Moeder herkent haar kinderen op beelden

De politie denkt dat op de bewakingsbeelden en op de beelden van de varkensjagers in de Waikato-regio inderdaad de vader en zijn kinderen te zien zijn.

Op de beelden uit de wildernis zijn de kinderen in camouflagekleding te zien. Ze dragen grote rugtassen op hun rug. De politie zegt dat het de eerste keer is dat alle kinderen op beelden te zien zijn, en dat dat in elk geval positief nieuws is voor de familie die graag wil dat de kinderen terugkeren.

De politie zoekt in het gebied waar ze gefilmd zijn naar het viertal. Dat gebeurt zowel op de grond als vanuit de lucht. Tot nu toe zonder resultaat, de vier zijn sindsdien niet meer gezien.

De moeder van de kinderen heeft de beelden ook gezien en herkende haar kinderen meteen. Ze is opgelucht dat ze nog in leven zijn.

Tieners spraken met de kinderen

Volgens Nieuw-Zeelandse media kwam de groep varkensjagers op vijftig meter afstand van de vader en kinderen.

Een van de tieners uit die groep zou aan de vader en kinderen hebben gevraagd wat ze daar deden en of iemand weet dat ze in de wildernis zijn. Daarop zou één van de vermiste kinderen hebben gezegd dat alleen de tieners weten dat zij daar zijn. Daarna liepen ze verder.

De vader had volgens hen een lange baard en zou bewapend zijn geweest. De kinderen zouden gezichtsbedekking hebben gedragen.

De politie heeft eerder gezegd dat het vermoeden bestaat dat de vader en zijn kinderen geholpen worden. Als dat het geval is, moet het stoppen, zegt de politie. Eerder werd er 80.000 Nieuw-Zeelandse dollar uitgeloofd voor de informatie die zou leiden naar de vader en zijn kinderen, maar er kwam geen informatie binnen die leidde naar het viertal.