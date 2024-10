Steeds meer studenten met een beperking krijgen extra studietoeslag

Het aantal jongeren dat de weg vindt naar de extra toeslag voor studenten met een beperking, is in een jaar meer dan verdubbeld. Dat meldt belangenvereniging Ieder(In) op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Fleur Vervenne (20), student pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Den Bosch, krijgt de extra bijdrage sinds vorig jaar. Ze ziet slechts 10 procent op korte afstand en 40 procent op lange afstand. Vorig jaar had ze naast haar studie nog een bijbaan bij een drogist. "Als ik iets wil lezen moet ik alles op een scherm zien en heel veel inzoomen. Lezen kost alsnog veel moeite en na een gewone dag op school ben je helemaal op. Een bijbaan in de avond en in het weekend werd me te veel."