Nederlandse tak van Dunkin' Donuts failliet

Het is onduidelijk wat de reden van het faillissement is. Tegen De Telegraaf zegt de curator dat de ongeveer vijftig winkels voorlopig openblijven.

De eerste vestiging van Dunkin' Donuts opende in maart 2017 in Amsterdam. Franchisehouders van de keten waren Fava en zijn financier Nabil Besali die samen ook al meerdere 'Nutella-shops' in Amsterdam in hun bezit hadden. Zij hadden ook de rechten om de merknaam Dunkin' in België te voeren. Daarna openden nog ongeveer zeventig andere zaken.